© foto di Stefano Di Bella

Quella di ieri è una data che entrerà nella storia del calcio finlandese. Ieri infatti la Federcalcio scandinava e le giocatrici hanno firmato un nuovo contratto quadriennale che prevede la partità salariale fra uomini e donne per quanto riguarda la Nazionale. “Questa è una dimostrazione del fatto che stiamo investendo nel calcio femminile. Vogliamo essere coinvolti nello sviluppo di una società più responsabile ed equa. - ha dichiarato il presidente Ari Lahti ai media locali - Speriamo che il nostro esempio ispirerà anche i media, i partner e i sostenitori a investire nel calcio femminile”.

Un accordo che soddisfa ovviamente le calciatrici come ha spiegato il capitano della Nazionale Tinja-Riikka Korpela: “Ora oltre a sogno e obiettivi condividiamo coi nostri colleghi uomini anche un contratto che prevede la stessa retribuzione. Per noi questo non è importante solo a livello economico, ma anche perché è un segno tangibile del fatto che le due nazionali, quella maschile e quella femminile, sono uguali”.