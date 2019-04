© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti ha parlato a Sky Sport nell'intervallo della finale di Coppa Italia (0-2 al 45'). Queste le sue parole: "Nella ripresa dobbiamo stare più attente, coperte, per non lasciare spazi e cercare di fare delle ripartenze importanti. Vogliamo mettere in difficoltà la Juve. Però è una partita tosta, a livelli altissimi, e non è facile esprimere il nostro gioco".