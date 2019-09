© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Fiorentina Women's Alice Parisi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club della doppia sfida di Champions contro l'Arsenal: "Queste partite sui 180 minuti sono gare che si giocano sull’emozione. Giocare la prima in casa può essere un vantaggio per noi perché hai l’entusiasmo del pubblico può essere un vantaggio per noi. Stiamo studiando l’avversario, stiamo preparando le nostre mosse sui loro punti deboli e contrastarle sui punti di forza".