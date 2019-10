Intervistata da Tuttocalciofemminile l’attaccante della Florentia San Gimignano Isotta Nocchi ha parlato della sua passione per il calcio (a cui affianca quella per l’archeologia): “Fin dalle elementari io e la mia amica Ami giocavamo a pallone con i ragazzi, così mia madre mi ha spinto ad andare avanti e mi ha iscritto all’unica scuola calcio femminile di allora che era l’ACF Firenze a San Marcellino. E da lì ho cominciato arrivando alla Serie A. - continua Nocchi – Mutu e Ronaldinho sono stati i miei idoli, due artisti del pallone che cercavo di imitare dopo averli visti in tv, un’impresa complicata. Fra le donne invece metto Marta al primo posto, un’attaccante formidabile capace di numeri incredibili. Florentia? Ci stiamo conoscendo, cercando di capire la nostra dimensione in una Serie A che sta crescendo in maniera importante. Non ci sono più partite scontate. Scudetto? Vedo un testa a testa fra Juventus e Roma”.