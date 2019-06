FOTO - Italia ko col Brasile, ma agli ottavi da prima: i migliori scatti

© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivata una sconfitta per le azzurre nella terza partita del Gruppo C del Mondiale femminile. Un ko, quello incassato per 1-0 dal Brasile, comunque poco doloroso, visto che l'Italia è passata alle fasi finali della manifestazione come prima della classe grazie alla differenza reti. Queste le immagini più belle scattate da TMW allo Stade du Hainaut di Valenciennes: