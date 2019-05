FOTO - Le azzurre fanno sul serio, 3-1 alla Svizzera: le esultanze

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona prestazione dell'Italia femminile nell'ultimo test match contro la Svizzera in vista del Mondiale in Francia. 3-1 il punteggio finale in favore delle azzurre, a segno Aurora Galli, Cristiana Girelli e Daniela Sabatino. Questi gli scatti più belli della gara targati TMW.