Giovedì 4 giugno assemblea della Serie A Femminile. SI deciderà il futuro della stagione

Attraverso una nota la FIGC ha comunicato la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea delle Società di Serie A della Divisione Calcio Femminile per il giorno 4 giugno 2020. All’ordine del giorno il destino della stagione 2019/2020 della Serie A Femminile per la quale si dovrà decidere se riprendere le gare e con quali date, oppure chiudere anzitempo le competizioni.