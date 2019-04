© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente ieri sera a Reggio Emilia per assistere all’amichevole fra Italia e Irlanda femminile il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha parlato dello sviluppo del movimento femminile in Italia: “Lo sviluppo del calcio femminile è al centro del progetto federale. Sfrutteremo al meglio l’entusiasmo di queste ragazze per contagiare tutto il calcio italiano. C’è ancora molto da fare e lo faremo con la partecipazione e la collaborazione dei club professionistici e dilettantistici perché dobbiamo fare un salto di qualità culturale, di cui beneficerà tutto il Paese. - conclude Gravina come si legge sul sito della FIGC - Con la partecipazione della Nazionale della Ct Bertolini al Mondiale coltiviamo un sogno, quello di qualificare due squadre alle Olimpiadi (l’altra è l’Under 21, ndr)”.