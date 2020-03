Il messaggio della Germania all'Italia: "Entrambe vincitrici. Non vediamo l'ora di rivedervi"

La Germania femminile attraverso i canali social della Federcalcio ha mandato un bellissimo messaggio all'Italia dopo che la finale di Algarve Cup è saltata a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto le azzurre a far ritorno in Italia prima del previsto. “Avremmo preferito ottenere questo trofeo in campo. Siamo entrambe vincitrici. Non vediamo l'ora di rivedervi”, la frase scelta corredata da tre stelle della nazionale che fanno il segno del cuore.