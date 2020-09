Il punto sulla A femminile: terzetto in testa a punteggio pieno. Empoli e Sassuolo che sorprese

La prima parte di Serie A femminile si chiude con un terzetto al comando – Fiorentina, Milan e Juventus – due note liete come quelle di Sassuolo ed Empoli, delle parziali delusioni come Inter e Roma e tre squadre in coda senza ancora punti.

Le prime tre della classe vincono in maniera molto diversa fra loro e restano a punteggio pieno: il Milan in meno di un’ora si sbarazza della Pink Bari trascinato dal duo d’attacco Valentina Giacinti (due gol e un rigore fallito) e Natasha Dowie (una rete), con Soro che rende meno amara la sconfitta delle biancorosse pugliesi. La Juventus fatica ancora come spesso gli accade in questo inizio di campionato. Contro la San Marino Academy la squadra di Rita Guarino deve arrivare fino al 71° per trovare la rete che sblocca la gara grazie alla solita Cristiana Girelli, con Caruso che dieci minuti dopo raddoppia: un 2-0 come quello all’esordio contro l’Hellas – stesse anche le marcatrici – che però lascia tanti dubbi in casa piemontese con l’ombra di un appagamento che può anche esserci dopo un dominio lungo tre anni. Gara spettacolare a Firenze nel derby toscano fra viola e Florentia: le padroni di casa piazzano un uno-due micidiale a cavallo della mezzora con le centrocampista Marta Mascarello e Greta Adami brave a sfruttare i corner di Bonetti. Le ospiti però non ci stanno e nel finale del primo tempo accorciano grazie a un rigore trasformato da Cantore, mentre poco dopo l’ora di gioco arriva anche il pari a firma Melania Martinovic. Quando la gara sembra indirizzarsi sul pari però sale in cattedra Daniela Sabatino (sei reti in tre gare) che trasforma un assist al bacio di Piemonte nel gol del definitivo 3-2 che tiene la Fiorentina in testa alla classifica.

Dietro il terzetto ecco le due grandi sorprese: Sassuolo ed Empoli. Le neroverdi emiliane mettono in vetrina la giovane maltese Haley Bugeja, classe 2004, che incanta con due reti da attaccante di altissimo livello e guida le sue alla rimonta contro un Napoli ancora fermo a zero e che era andato in vantaggio grazie a Marino. A completare il tris ci pensa Kamila Dubcova, molto cresciuta rispetto a un anno fa. Le toscane invece mettono in mostra un’altra grande prestazione piegando la Roma per 2-0: a segno – entrambe le volte su calcio di rigore – prima la centrocampista Prugna e poi l’attaccante Glionna. Un inizio che va al di là di ogni immaginazione e più rosea previsione che viene premiato anche in chiave Nazionale dalla convocazione di ben quatto calciatrici da parte della ct Bertolini.

In coda prima vittoria stagionale per l’Inter che nella sfida fra deluse contro l’Hellas Verona si gode Caroline Moller Hansen autrice di una doppietta – prima straniera a farlo con le nerazzurre – che regola le veronesi che non vanno oltre al rigore trasformato da Asia Bragonzi.

Ora un mese di stop per permettere all’Italia femminile di giocare due gare importanti valide per le qualificazioni europee contro Israele (il 17 proprio a Empoli) e Bosnia (il 22 a Zenica).

Questi i risultati della terza giornata, le marcatrici e la classifica:

Milan-Pink Bari 3-1 (4°, 57° Giacinti, 24° Dowie; 78° Soro)

Empoli-Roma 2-0 (50° rig. Prugna, 90° rig. Glionna)

Sassuolo-Napoli 3-1 (41°, 64° Bugeja, 60° rig. K. Dubcova; 29° Marino)

Juventus-San Marino Academy 2-0 (71° Girelli, 82° Caruso)

Fiorentina-Florentia San Gimignano 3-2 (27° Mascarello, 32° Adami, 80° Sabatino; 41° rig. Cantore, 62° Martinovic)

Hellas Verona-Inter 1-2 (35° rig. Bragonzi; 13°, 45° Moller)

Classifica: Fiorentina 6, Milan 6, Juventus 6, Sassuolo 7, Empoli 6, Roma 4, Florentia San Gimignano 3, Pink Bari 3, Inter 3, Hellas Verona 0, Napoli 0, San Marino Academy 0

Classifica marcatrici: Daniela Sabatino (Fiorentina) 6, Elisa Polli (Empoli) 4, Cristiana Girelli (Juventus) 4, Cecilia Prugna (Empoli) 3, Benedetta Glionna (Empoli) 3, Marta Mascarello (Fiorentina) 3, Valeria Pirone (Sassuolo) 3, Natasha Dowie (Milan) 3, Caroline Moller Hansen (Inter) 3