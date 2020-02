vedi letture

Il punto sulla A femminile: vola la Juve. La Roma vede il 3° posto (complice il Coronavirus)

Complice l’allarme Coronavirus nelle regioni del nord l’ultima giornata di campionato della Serie A femminile ha perso il suo big match, quello che avrebbe potuto dire chi fra Fiorentina e Milan è la rivale più accreditata di una Juventus che non accenna a fermarsi. La sfida fra le due big è stata infatta rinviata a data da destinarsi con la Juve che vincendo va alla pausa con un margine di nove punti che fa dormire sonni tranquilli.

Le bianconere si dimostrano una volta di più una squadra schiacciasassi rifilando un poker di reti all’Hellas Verona che dura un tempo: il difensore Hyyrynen sblocca la partita al 45°, poi nella ripresa è il turno di una Cristiana Girelli per la quale sono finiti gli aggettivi – 16 reti in 16 gare – e infine le reti di Pedersen e Staskova a chiudere il 4-0 finale. Nell’altra gara del sabato invece coglieva un pari preziosissimo la Pink Bari capace di rimontare due volte l’Inter in trasferta: nerazzurre avanti prima con un colpo di tesa di Lisa Alborghetti e poi con il rigore trasformato dal capitano Regina Baresi; per le pugliesi rispondeva entrambe le volte Debora Novellino- di testa la prima rete, di rapina la seconda – una non troppo avvezza a leggere il suo nome fra le marcatrici, ma che vive così un sabato da protagonista assoluta.

Nelle tre gare rimanenti la Roma vince in trasferta sul difficile campo del Sassuolo grazie a una rete in avvio di Agnese Bonfantini e avvicina il duo Milan-Fiorentina e mette nel mirino quantomeno il terzo posto anche se – al pari della Juventus – farà il tifo per il pari per poter cullare sogni di Champions League. Il Sassuolo con questa sconfitta si vede superare al quinto posto da una Florentia San Gimignano che sta replicando, se non facendo meglio, quanto mostrato la passata stagione: contro l’Orobica bastano venti minuti per mettere in discesa la gara. Apre Vicchiarello su calcio di rigore al 5°, raddoppia Melania Martinovic al 19° con l’attaccante che poi trova il bis personale nella ripresa e va in doppia cifra ed è ora quarta nella classifica delle migliori goleador della Serie A. Nell’ultima gara della giornata va vicino al colpaccio il Tavagnacco: le friulane vanno in vantaggio dopo otto minuti con Kunisawa e tengono il risultato fino al 90° quando Prugna dal limite trova l’angolo giusto per il gol del pari che tiene l’Empoli agganciato all’Inter e in una zona tranquilla di classifica.

16^ Giornata

Inter-Pink Bari 2-2 (8° Alborghetti, 45° Rig. Baresi; 13°, 59° Novellino)

Hellas Verona-Juventus 0-4 (45° Hyyrynen, 70° Girelli, 81° Pedersen, 84° Staskova)

Milan-Fiorentina rinviata a data da destinarsi

Sassuolo-Roma 0-1 (4° Bonfantini)

Empoli-Tavagnacco 1-1 (90° Prugna; 8° Kunisawa)

Florentia San Giminignano-Orobica 3-0 (5° Rig. Vicchiarello; 19°, 63° Martinovic)

CLASSIFICA: Juventus 44, Fiorentina* 35, Milan* 35, Roma 34, Florentia SG 24, Sassuolo 23, Inter 19, Empoli 19, Hellas Verona 12, Pink Bari 11, Tavagnacco** 10, Orobica 1

* una gara in meno

**un punto di penalizzazione

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 16, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 12, Martinovic (Florentia) 10, Thomas (Roma) 9, Giacinti (Milan) 9, Kelly* (Florentia) 7, Agnese Bonfantini (Roma) 7, Valentina Cernoia (Juventus) 6, Gloria Marinelli (Inter) 6, Ilaria Mauro (Fiorentina) 6.

* non più in Italia