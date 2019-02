© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un nuovo episodio di discriminazione, questa volta di genere, scuote il mondo del calcio. Questa volta accade in Spagna e ha come protagoniste le due squadre, quella maschile dei cosiddetti "Veterans" che milita in terza serie catalana e la seconda squadra femminile (la squadra B), del Terrassa. Il tutto è accaduto domenica scorsa quando dopo il quarto gol segnato dal Viladecavalls contro il Terrassa femminile i giocatori della formazione maschile, intenti a riscaldarsi a bordocampo, hanno iniziato a insultare le colleghe con le classiche frasi stereotipate (“Andata a cucinare”, “Tornate a pulire”, ecc.) scatenando la furia delle ragazze che hanno dato il via a una vera e propria rissa che ha costretto il direttore di gara a sospendere la partita.

Il club iberico nella giornata successi ha diffuso un comunicato in cui si condannava il comportamento degli uomini e ora ha deciso, sempre attraverso una nota ufficiale, il ritiro della squadra "Veterans" dal campionato avendo esse leso i valori di uguaglianza professati dal club.