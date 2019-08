© foto di Stefano Di Bella

Nuova avventura per Alessia Rognoni. La calciatrice, fuori dal gruppo dell'Inter Femminile che si appresta a preparare la nuova stagione, da domani si allenerà con la Riottese, club di Serie B. Lo comunica lei stessa tramite il proprio profilo Instagram, con una storia in cui esprime tutto il proprio entusiasmo per la nuova sfida professionale.