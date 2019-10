Inter Women, rottura del crociato destro per Alice Regazzoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutte notizie per l'Inter Women, dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan. Gli esami effettuati in mattinata hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Alice Regazzoli. Il numero 10 nerazzurro dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico; per lei, molto probabilmente, la stagione è già terminata.