Italdonne, Bertolini: "Danimarca favorita, ha grandi individualità. La nostra forza è il gruppo"

vedi letture

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Danimarca, match clou delle qualificazioni al prossimo Europeo: “Sono le favorite del girone, le vice campionesse continentali e inoltre sono una squadra forte con grandi individualità. Ma la nostra forza è sempre stata il gruppo e queste ragazze che vengono in Nazionale con il sorriso e grande entusiasmo sono un valore aggiunto. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Come noi rispettiamo la forza della Danimarca anche loro penso ci rispettino, che conoscano le nostre qualità e che ci affronteranno con molta attenzione, soprattutto per il percorso fatto fino ad ora in questi tre anni, una squadra che sta crescendo. Stavolta, rispetto al precedente raduno, ho anche la sensazione che, a livello fisico e di condizione atletica, le ragazze stiano un po' meglio di agosto-settembre. Gama? La sua è un’assenza importante perché si tratta di una giocatrice fondamentale, ma questa squadra, già in precedenza, ha fatto vedere di essere un gruppo forte, che riesce a sopperire anche alle assenze più pesanti”.