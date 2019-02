© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il sorteggio dei gironi per le qualificazioni all’Europeo femminile 2021 che si terrà in Inghilterra, la ct azzurra Milena Bertolini ha commentato così sul sito della FIGC il gruppo in cui è stata inserita l’Italia (Danimarca, Bosnia, Israele, Malta e Georgia): “La Danimarca è una delle Nazionali più forti e sarebbe stato meglio evitarla. Ha una tradizione importante ed è la squadra favorita per la vittoria del girone. Noi siamo ancora un gradino sotto, ma in questi mesi cercheremo di colmare il gap. Le altre avversarie del girone sulla carta sono abbordabili, ma a livello internazionale sappiamo bene che non esistono partite facili. - conclude Bertolini parlando della Cyprus Cup e delle prossime amichevoli - Questo torneo, come le prossime amichevoli, sarà fondamentale per prepararci al Mondiale. Il Mondiale si deve preparare bene adesso, non a giugno quando saremo in Francia”.