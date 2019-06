Italdonne, Bertolini: "Punto di partenza. Il calcio non sarà più lo stesso"

© foto di www.imagephotoagency.it

La ct dell’Italia Milena Bertolini dopo la sconfitta contro l’Olanda elogia le sue ragazze e guarda positivamente al futuro: “Queste ragazze hanno fatto una gara eccezionale contro un avversario forte e sono orgogliosa di loro. Purtroppo non siamo riuscire a concretizzare le poche occasioni avute nel primo tempo e in queste gare se non si è ciniche alla fine si paga. Le ragazze sono state fantastiche lo ripeto e le lacrime finali ci stanno perché hanno investito tanto in questo mondiale. - continua Bertolini – Però voglio vedere positivo, questo è un punto di partenza per il calcio femminile che da oggi non sarà più lo stesso in Italia”.