Italdonne, Giuliani: "Abbiamo preso gol solo da palla inattiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Giuliani, portiera dell’Italia Femminile e della Juventus Women, ha parlato dopo l’eliminazione subita al Mondiale da parte dell’Olanda: “Abbiamo preso gol solo da palla inattiva in tutto il Mondiale... E poi la Miedema mi segna sempre. A fine partita le ho detto, alla Balotelli: 'Why always you?'. Mi ha risposto 'Sorry'. Sorry, sorry no dai... La realtà è che è troppo forte, l'attaccante migliore del torneo. Piangere? No, io sorrido: ci portiamo dietro tutto quello di bello che abbiamo vissuto in questa avventura. Grazie a tutti per il supporto che ci avete dato”, riporta Gazzetta.it.