© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la centrocampista di Fiorentina Women’s e Italia femminile Alice Parisi ha parlato a D, settimanale de La Repubblica del suo cammino nel calcio femminile con le immancabili difficoltà iniziali: “Sono una specie di MacGyver a livello pratico sistemo tutto, mentre su quello emotivo me la cavo un po' meno bene. A scuola ero attaccata alle reti durante la ricreazione per guardare i maschi che giocavano a calcio. Così a 8 anni ce l’ho fatta e sono scesa in campo. - continua Parisi parlando poi della Coppa del Mondo - I risultati che abbiamo raggiunto nell’ultimo periodo non sono un episodio isolato, il potenziale c’è, la voglia di andare fino in fondo anche. Siamo state fortunate a vivere questa transizione, è un momento magico. Favorite? Non importa se non siamo fra di esse, in queste competizione Davide può battere Golia”.