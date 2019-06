Italdonne, Parisi: "Lavoriamo con serietà e serenità per goderci la Coppa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista dell’Italia femminile Alice Parisi ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC dopo il primo allenamento in terra francese svolto nella giornata di ieri: “L’accoglienza è stata veramente ottima, è stato emozionante arrivare qui, ma da oggi abbiamo iniziato a lavorare con la testa sempre alla prima gara e per goderci questo Mondiale. Stiamo lavorando con molta serenità e serietà e questo ci fa restare concentrate su quello che stiamo preparando da un mese. - continua Parisi - Io ricordo il mio rientro dopo l’infortunio al Franchi nella gara contro il Portogallo che ci ha dato la qualificazione a questo Mondiale storico. Essere qui a vivere questa esperienza è quindi un grande regalo anche perché con me c’è un intero movimento che sta facendo passi avanti. E noi che siamo qui viviamo questo Mondiale anche per tutte loro. Sogno? Arrivare fino in fondo”.