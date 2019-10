Italia-Bosnia femminile, le formazioni: Girelli in avanti. C'è Rosucci dal 1°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima gara casalinga delle qualificazioni per l’Europeo 2021 la ct azzurra Milena Bertolini si affida al tandem Girelli-Giacinti in attacco e lancia dal primo minuto a centrocampo Rosucci a sinistra con Galli al fianco di Giugliano e Cernoia a destra. In difesa rispetto alla sfida contro Malta rientrano Guagni e Linari al fianco delle confermate Gama e Bartoli.

La Bosnia scende invece in campo con un modulo molto offensivo che vede Hamzic al centro dell’attacco con Kapetanovic e Spasojevic ai suoi lati e Ahmic pronta a inserirsi in un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1. In mediana Aleksic e Spahic. In difesa Krso e Dijakovic saranno le terzine con il capitano Nikolic al fianco di Hasanbegovic.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Galli, Rosucci; Girelli, Giacinti. A disposizione: Durante, Aprile, Bergamaschi, Fusetti, Boattin, Tucceri Cimini, Marinelli, Greggi, Serturini, Glionna, Tarenzi, Sabatino. Ct: Bertolini

Bosnia Erzegovina (4-3-3): Haracic; Dijakovic, M. Hasanbegovic, Nikolic, Krso; Am. Spahic, Ahmic, Aleksic; Spasojevic, Hamzic, Kapetanovic. A disposizioni: Hodzic, E. Hasanbegovic, Sakotic, Vujadin, Bektas, Gacanica, Koprena, Masinovic, Damjanovic, Milovic, Grebenar. Ct: Huren