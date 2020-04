Italia -Danimarca femminile al Rigamonti di Brescia: una proposta da accogliere senza esitazioni

Milena Bertolini non dimentica Brescia. I cinque anni vissuti sulla panchina delle Leonesse che l'hanno lanciata alla guida della Nazionale azzurra sono un ricordo sempre vivo nella mente e nel cuore della ct azzurra che in uno dei momenti più difficili nella storia della città lombarda – e di tutta l'Italia – ha voluto lanciare una proposta per riportare il sorriso in una città che tanto ha dato al calcio femminile: giocare al Rigamonti la sfida decisiva per la qualificazione allì'Europeo contro la Danimarca.

Una gara che avrebbe dovuto disputarsi quest'estate e che invece è stata rinviata a data da destinarsi (al pari di un Europeo che si giocherà nel 2022 anziché nel 2021)a causa della pandemia Coronavirus. “Lancio la mia proposta, quando giocheremo contro la Danimarca la sfida decisiva per qualificarci all’Europeo, vorrei farlo al Rigamonti. - ha detto Bertolini nella giornata di ieri al Corriere della Sera -Sarebbe doveroso, non solo perché c’è molto di Brescia nella nostra Nazionale, vogliamo esserci, portare bellezza. Una partita così importante in città darebbe gioia ed esprimerebbe riconoscenza”.

Una proposta che siamo certi sarà accolta positivamente da tutte le parti in causa, compreso quel Cellino che in passato si mise di traverso nel far giocare il Brescia femminile al Rigamonti costringendo la squadra di Cesari a utilizzare l'impianto di Lumezzane (nel 2017) per le gare interne di Women's Champions League.