© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Malta in programma domani pomeriggio e valida per le qualificazioni all’Europeo: “Abbiamo un grande rispetto per Malta, il calcio femminile sta crescendo ovunque, anche a Malta. È una nazionale con calciatrici interessanti, che ha molta fisicità e sarà fondamentale il nostro atteggiamento in campo e approcciarci alla partita con grande umiltà, senza sottovalutare l’avversario. - continua la ct come riporta il sito della FIGC - L’obiettivo per domani è vincere e se possibile giocare un buon calcio, sappiamo che per qualificarci all’Europeo bisogna vincere tutte le partite”.

“È importante far integrare le tante giovani presenti. - spiega il capitano Sara Gama - Trasmettendo e mostrando loro quelli che sono i valori da osservare dentro e fuori dal campo”.