La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato prima di imbarcarsi alla volta di Tel Aviv dopo giovedì le azzurre scenderanno in campo contro Israele nella prima gara di qualificazione agli Europei del 2021: “Queste prime due partite (contro Israele e Georgia NdR) arrivano in un momento particolare con il campionato che non è ancora iniziato e di conseguenza le ragazze non hanno ancora gare nelle gambe e non potrà per questo esserci sulla carte grande brillantezza. Affronteremo due squadre che sono inferiori per il ranking, ma ormai i livello del calcio femminile si è alzato e non bisogna prendere sottogamba alcun impegno. Contro Israele non darà una gara scontata anche perché giochiamo in trasferta e in determinate condizioni climatiche. - continua Bertolini al sito della FIGC - Certo, ora siamo una squadra che ha più consapevolezza nei propri mezzi, vogliamo continuare questo percorso di crescita e farci apprezzare di più da tutti. Volti nuovi? Ci sono ragazze in gamba e abbiamo una Nazionale U23 che lavora bene ed è un serbatoio naturale per la maggiore. Disputare gli Europei sarà fondamentale per noi, per dare continuità a quanto fatto ai Mondiali e vogliamo conquistare questo obiettivo con il bel gioco e creando ulteriore entusiasmo attorno a noi. Dobbiamo avere la consapevolezza che è l'inizio di un nuovo corso, un inizio più difficile rispetto a due anni fa, quando ci siamo ritrovate per la prima volta".