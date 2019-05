Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara ospiterà mercoledì 29 maggio (ore 15 - diretta su RaiSport +HD) Italia-Svizzera, ultima amichevole della Nazionale Femminile prima della fase finale della Coppa del Mondo FIFA che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Le Azzurre giocheranno per la terza volta a Ferrara dopo il successo (4-0) sulla Bosnia nel marzo 2012 in una gara valida per le qualificazioni europee e l’ultima vittoria con il Belgio (2-1 con gol di Rosucci e Girelli) il 10 aprile 2018 in un match determinante per la qualificazione al Mondiale francese.

La Nazionale, che domenica sera si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione al Mondiale, partirà domenica 2 giugno alla volta della Francia: l’Italia farà il suo esordio nel torneo iridato domenica 9 giugno a Valenciennes con l’Australia, venerdì 14 giugno a Reims se la vedrà con la Giamaica e martedì 18 giugno a Valenciennes chiuderà la fase a gironi affrontando il Brasile.