© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sembra essere un buon periodo per il reparto difensivo dell’Italia femminile. Dopo il grave infortunio occorso a Cecilia Salvai contro la Fiorentina Women’s che la costringerà a saltare i Mondiali infatti anche le due convocate al posto della bianconera hanno dovuto alzare bandiera bianca. Quasi immediatamente, senza neanche arrivare in ritiro, ha dato forfeit Alice Tortelli della Fiorentina, mentre a poche ore dalla partenza per Lubino, dove oggi pomeriggio le azzurre affronteranno la Polonia, anche Francesca Vitale dell’Atalanta Mozzanica ha lasciato il ritiro. Due infortuni che costringeranno agli straordinari Sara Gama ed Elena Linari, le uniche due centrali a disposizione di Bertolini per le due sfide amichevoli, salvo convocazioni dell’ultima ora in vista dell’Irlanda contro cui si giocherà il 9 aprile a Reggio Emilia.