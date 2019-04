© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È stato un buon test, contro una squadra fisica e con delle individualità importanti", esordisce così la ct Milena Bertolini dopo il pareggio dell'Italia femminile contro la Polonia a Lublino: "Nel primo tempo forse siamo state poco lucide nella costruzione del gioco, nella ripresa abbiamo provato a giocare di più il pallone ed è andata meglio. Avremmo dovuto avere un po’ più di pazienza nel trovare il varco giusto, ma loro erano molto chiuse e compatte e non era semplice. - continua Bertolini parlando del gol subito ancora una volta su palla inattiva - Ci abbiamo lavorato molto in questo raduno. Tutti i gol subiti su calcio piazzato non sono in volo, ma sulla ribattuta in area ed è lì che dobbiamo essere più reattive".