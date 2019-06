Italia Femminile, Bertolini: "La cosa bella di stasera è che siamo prime"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milena Bertolini, ct dell'Italia, ai microfoni di Rai 1 ha commentato così Italia-Brasile: "La cosa bella di stasera è che siamo prime. Dispiace per la sconfitta, credo che il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Devo fare i complimenti alle ragazze che hanno tenuto testa al Brasile. Il rigore? Ho visto che in panchina si sono alzati tutti, ma ci sta, ha deciso così e accettiamo la decisione. I prossimi avversari? Non esistono avversari non impossibili. Ora c'è bisogno di riposare perché le ragazze hanno speso tanto. C'è la felicità di essere passate prime e non l'avremmo mai pensato. Lo stadio? Bellissimo, emozionante e un pubblico che si è divertito e ha portato tanta gioia. Ci dispiace non esser riuscite a vincere per tutte le persone che ci hanno seguito da casa".