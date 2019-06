Italia femminile, Bertolini: "Ora creare eventi come Juve-Fiorentina"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il giorno dopo l’eliminazione dal Mondiale dell’Italia femminile, il ct Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa: “Adesso finisce il Mondiale iniziano campionato e Champions, la Serie A quest’anno crescerà di livello perché entrano in gioco altre squadre professionistiche come l’Inter, assieme alle squadre che già ci sono. Di conseguenza creare eventi importanti come Juve-Fiorentina allo Stadium. Credo che ci sia un lavoro di sinergia tra la Federazione, i club e fare un calendario intelligente, nel senso andare vedere in certi momenti del campionato maschile quando ci sono le soste e mettere le partite importanti come successo casualmente con Juve-Fiorentina che ha portato 40mila persone allo stadio. Quest’anno c’è la possibilità del derby Milan-Inter e quindi creare l’evento e tutto questo alimenta in positivo”.