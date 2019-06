Italia femminile, Bonansea: "Cina colpita con pressing e difesa"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistata da Sky Sport, la giocatrice della Juventus Women, Barbara Bonansea ha parlato del 2-0 dell'Italia sulla Cina. Un successo che vale la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale: "E' fantastico essere tra le prime otto al mondo. Abbiamo faticato tanto per essere qua, è stata durissima ma ce la meritiamo. Abbiamo faticato tanto, la Cina era molto organizzata. Siamo state bravissime dietro, bravi i nostri difensori. Dovevamo pressarle segnando sui loro errori, è andata così e siamo contenti. Un po' di commozione c'è, inutile negarlo. Un po' mi spiace non aver segnato, però è giusto così dovevo faticare e lavorare per la squadra e ne è valsa la pena. Cecilia Salvai ci dà sempre una grande mano con i suoi messaggi prepartita. Avevo detto che nulla è scritto, siamo state formidabili nel vincere il girone e trovare una terza è la chiave. Vedremo ora tra Olanda e Giappone, due squadre e difficili. Ma devono temerci, se siamo qui qualcosa abbiamo dimostrato".