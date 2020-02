Italia femminile, convocata l'interista Tarenzi. Niente nazionale per le calciatrici del Milan

Il Commissario Tecnico dell'Italia femminile, Milena Bertolini, ha convocato l'interista Stefania Tarenzi per l'Algarve Cup 2020. La nerazzurra sarà impegnata in Portogallo dal 27 febbraio al 12 marzo, con l'esordio per le azzurre fissato per il 4 marzo. Al contrario delle calciatrici del Milan, fermate dal club per l'emergenza Coronavirus, l'Inter ha liberato la calciatrice che sarà così a disposizione del CT.