Italia femminile, il fratello di Rosucci: "Martina si farà trovare pronta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Rosucci, fratello di Martina, centrocampista della Juve ancora in attesa dell'esordio al Mondiale in corso in Francia, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: "Le ragazze puntano sempre sulla tenacia, sulla forza, sul carisma, poi chiaramente quando entrano in campo le gambe un po' tremano, ma hanno la personalità per sopportare la tensione. Sulla carta l'Italia è leggermente favorita, ma poi in campo è tutto diverso. Credo dipenderà tanto dai primi 20 minuti, dalla prima mezz'ora, e spero l'Italia possa trovare il vantaggio lì, così da farla diventare dura per la Cina. Speriamo sia così. Quando incontri squadre che si chiudono tanto, sicuramente le palle da fermo risultano fondamentali. Abbiamo ottimi tiratori e ottimi saltatori, quindi possiamo sfruttarli. Martina? Scalpita ovviamente, il Mondiale lo vogliono giocare tutti. Lei è qui ed è già bellissimo, poi spero che riesca a togliersi le soddisfazioni, non ho dubbi che se servirà si farà trovare pronta. Il mister la conosce bene, sa di cosa è capace, se dovesse entrare si farebbe trovare pronta. Anche perché non aspetta altro".