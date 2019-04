Italia femminile, il gruppo è l'arma in più delle ragazze di Bertolini

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arma in più di questa Italia? Non ci sono dubbi: è il gruppo. Un gruppo di calciatrici che, seppur rivali coi rispettivi club in campo, è più unito che mai quando sveste i colori d'appartenenza e indossa quello azzurro. Un gruppo di amiche, più che di colleghe, anche fuori dal campo come testimoniano le storie e le foto sui vari social network, che si danno una mano l'un l'altra per andare oltre gli ostacoli, superarli e conquistare traguardi che sembravano insperati come il Mondiale di Francia. Un gruppo che non manca mai l'occasione di far sentire la propria vicinanza a chi momentaneamente deve abbandonarlo, ma in realtà ne resta sempre parte integrante. Era successo con Valentina Bergamaschi dopo la scorsa Cyprus Cup, poi con Martina Rosucci dopo l'infortuno estivo e infine – scusate se dimentico qualcuna – con Cecilia Salvai dopo l'infortunio occorso nel match Juventus-Fiorentina all'Allianz. Lo striscione esposto oggi da tutte le ragazze per fare forza alla sfortunata centrale, che proprio ieri ha iniziato il suo percorso riabilitativo che la riporterà in campo fra sei mesi, è la cartina tornasole più evidente di quanto questo gruppo sia unito e coeso.

Probabilmente in Francia Salvai ci sarà, l'ha ammesso anche la ct Bertolini, come 24esima donna della spedizione. Un premio per chi ha dato tanto con la maglia azzurra addosso e un segno che da questo gruppo, una volta entrati, è impossibile uscirne. E anche la sfortuna e il fato se ne faranno una ragione.