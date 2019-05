Fonte: Firenzeviola.it

Elena Linari, ex giocatrice della Fiorentina, attualmente all'Atletico Madrid, ha parlato così a TGR Toscana in vista della prossima Coppa del Mondo: "Sono orgogliosa di essere fiorentina. Spero di portarmi Firenze ovunque nel mondo, è una piazza molto esigente. L'esperienza spagnola è stata fantastica. Mi ha formato tantissimo come giocatrice. Essere la prima italiana ad aver vinto un campionato spagnolo è un orgoglio enorme. Arrivo al ritiro della Nazionale con uno spirito forte. Per tutte noi giocare un mondiale è un sogno che si realizza. Il prossimo anno resterò a Madrid, mi trovo benissimo in questa squadra".