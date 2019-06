Italia femminile, Linari: "Siamo fra le prime 8, mi vengono i brividi"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Il difensore dell'Italia femminile Elena Linari dopo la vittoria sulla Cina e la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo ha parlato così sui canali ufficiali della FIGC: "È qualcosa di straordinario veramente, siamo la storia c’è poco da dire. Stiamo scrivendo nuove pagine, nuovi capitoli. Ci stiamo prendendo grandi meriti e questi non valgono solo per noi ragazze che scendiamo in campo, ma anche per quelle che siedono in panchina, per lo staff tecnico e per quello medico. Tutti quanti ci stiamo facendo un bel mazzetto e speriamo di poter andare ancora avanti. - conclude Linari - Mi vengono i brividi per quello che abbiamo fatto, nemmeno nei sogni più belli si poteva immaginare di essere tra le prime otto del mondo. L’Italia ci segue sia qui sia da casa e noi speriamo di poterli farli emozionare ancora".