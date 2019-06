Italia femminile, nuovo record d’ascolti: 4,5 milioni di spettatori

© foto di Imago/Image Sport

L’Italia femminile continua a battere record su record e nella giornata di ieri ha sfondato quota 4,5 milioni di spettatori con un picco massimo di 4,7 milioni fatto registrare da Rai Uno nella ripresa. I dati, come comunica la FIGC, fatti registrare da Rai e Sky parlano di 4 milioni e 579 mila spettatori per la diretta della sfida contro la Cina con uno share pari a 35,67%, più alto del 32,8% fatto registrare in occasione della gara contro il Brasile andata in onda in prima serata. Nel dettaglio su Rai Uno la partita è stata vista da 3 milioni 963 mila telespettatori (30.79% di share), con un picco nel secondo tempo di 4 milioni e 700 mila telespettatori (31.4%).