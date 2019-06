Italia femminile, Serturini: "Voglio onorare la maglia. E spero di esordire"

Annamaria Serturini, centrocampista offensivo dell’Italia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio dell’attesa per l’esordio Mondiale contro l’Australia: “Mancano davvero pochi giorni ed è un’emozione incredibile, si respira un’aria fantastica. Io avevo vissuto qualcosa di simile in Costa Rica, ma quarto è un vero Mondiale e non vedo l’ora che cominci. Sono la più piccola del gruppo e mi stanno trattando bene, conosco bene quasi tutte le mie compagne avendoci giocato per cinque anni a Brescia assieme. Essere qui è un’emozione grandissima e voglio onorare la maglia dell’Italia. Mi aspetto di fare bene personalmente e magari esordire, ma la cosa principale è che la squadra vinca”.