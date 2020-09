Italia Fermminile, attesa su conferma o rinvio della gara con Israele

Capitan Girelli: Noi ci alleniamo come dovessimo giocare sempre

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - La Nazionale femminile di calcio è ancora in attesa di sapere se verrà confermata o rinviata la partita con Israele in programma allo stadio 'Castellani' di Empoli giovedì prossimo alle 20.45, valida per le qualificazioni all'Europeo 2022. A dare la comunicazione saranno l'Uefa e la Federazione israeliana ala luce del nuovo lockdown che dovrebeb scattare nel Paese dal 18 settembre per l'aumento dei positivi al Covid-19.Nel frattempo le azzurre di Milena Bertolini proseguono la preparazione a Coverciano. ''Noi ci alleniamo come se dovessimo giocare sempre - ha detto Cristiana Girelli, capitana dell'Italia per l'infortunio della compagna di squadra Sara Gama - Bisogna tenere alti l'entusiasmo e la concentrazione ricordandoci che il 22 settembre avremo comunque la trasferta con la Bosnia. Da parte di tutte noi c'è una voglia tremenda di giocare''. Lo stop per l'emergenza sanitaria ha impedito alle azzurre di disputare a marzo la finale dell'Algarve Cup con la Germania: ''Puntiamo a ripartire da dove abbiamo lasciato - ha ribadito l'attaccante della Juve - un squadra che diverte, vuol fare bene e regalare sorrisi ai nostri tifosi''. (ANSA).