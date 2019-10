Italia Under 19 femminile, rotondo 5-0 contro l'Estonia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia Under 19 parte con il turno nel Qualifying Round degli Europei femminili Under 19. All'Artemio Franchi di Siena le azzurrine hanno travolto 5-0 l'Estonia grazie alla doppietta di Bragonzi ed ai gol di Anghileri, Boglioni e Landa. Adesso la qualificazione passerà nuovamente da Siena, dove le Azzurrine sabato (calcio d’inizio ore 15) affronteranno la Slovenia, caduta anch’essa per 5-0 questa mattina sotto i colpi della Russia.