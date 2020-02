vedi letture

Juve Women, Cernoia: "Vantaggio meritato. Ci spinge a migliorarci ogni giornata"

La centrocampista della Juventus Women Valentina Cernoia ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby d’Italia contro l’Inter: “Il vantaggio che abbiamo è un motivo per migliorarci gara dopo gara perché questi sei punti in più delle rivali vengono da un lavoro costante. Noi ogni settimana pensiamo a conquistare i tre punti e lavoriamo con serenità per arrivare in fondo alla stagione al meglio delle nostre possibilità. - continua Cernoia – La più in forma al momento è Staskova. In Coppa è stata protagonista di una prova importante e ha segnato una tripletta pur non avendo trovato tanto spazio in alcune partite di campionato”.