© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuta l’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea dopo la netta vittoria contro la Roma Femminile: Abbiamo fatto una bella partita e non era per niente scontato, secondo me abbiamo giocato una buona gara. Dovevamo dare un segnale dopo il pareggio della scorsa settimana che aveva un po’ il sapore di una sconfitta. Dobbiamo sempre fare un passo in avanti per migliorarci, anche le piccole ora si sono rinforzate. Queste tre gare di fila non sono una passeggiata, era importante vincere oggi anche perché la prossima con la Fiorentina sarà tosta. L’infortunio? Il campo mi mancava, non mi era mai capitato di stare così tanto fuori. Poi abbiamo fatto una gran bella partita e sono felice”