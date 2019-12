Juventus Women, 2019 da sogno: solo vittorie nelle gare casalinghe

Fonte: inviato a Torino

“Rompete le righe” per le Juventus Women, che si concedono un po’ di riposo per le festività natalizie dopo un 2019 a dir poco straordinario. Il dato che impressiona maggiormente delle ragazze di coach Rita Guarino è relativo alle dieci vittorie casalinghe ottenute in Serie A in tutto l’anno solare: le bianconere hanno ottenuto solo vittorie tra le mura amiche. Un progetto in crescita, giunto alla sua terza stagione, che in Italia ha già conquistato il conquistabile. E anche in Champions League, con i dovuti paragoni con le squadre top, ha già mostrato ampi margini di crescita. C’è di più: l’area femminile bianconera, guidata dal direttore Stefano Braghin, comincia a sfornare talenti cresciuti in seno al vivaio, e che presto saranno protagoniste in Serie A. Da professioniste, altro aspetto che consegna alle atlete il futuro nelle loro mani.