La Juventus femminile è campione d'Italia per la seconda volta consecutiva. Le bianconere, grazie al successo contro il Verona per 3-0 in trasferta, hanno chiuso il discorso all'ultima giornata, staccando la Fiorentina che ha pareggiato 1-1 contro la Roma. Questa la classifica finale del campionato in attesa delle ultime due gare tra Sassuolo e Orobica e tra Tavagnacco e Florentia:

Juventus 56

Fiorentina 55

Milan 51

Roma 37

Atalanta 31

Sassuolo 30*

Florentia27*

Tavagnacco 24*

ChievoVerona 20

Verona 19

Bari 16

Orobica 5*