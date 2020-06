Juventus Women, la società festeggia sui social: le ragazze di Guarino sono Lead3rs

Lead3rs, così le ragazze di Rita Guarino vengono battezzate dalla Juventus sui propri canali sociale dopo la decisione del Consiglio Federale di assegnare lo scudetto alla squadra bianconera che vince così il terzo titolo di fila (da qui il 3 al posto della E). Questo il tweet del club bianconero.

For the 3️⃣rd consecutive year, Juventus Women are crowned #LEAD3RS of the Serie A Femminile! 🏆🏆🏆⚽🇮🇹

➡️ https://t.co/8WvAFgVObZ pic.twitter.com/yGWdQAA1jd

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) June 25, 2020