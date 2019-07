Juventus Women, Staskova: "Felice di essere qui, CR7 il mio idolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Staskova è il primo acquisto della nuova stagione delle Juventus Women e, ai microfoni di Juventus TV, ha raccontato le sue prime impressioni da bianconera: "Grazie per l'accoglienza, sono orgogliosa e contenta di essere qui. Sono molto motivata, mi piacerebbe vincere scudetto e Coppa Italia e fare bene in Champions League. Io sono un'attaccante e faccio gol, sono pericolosa in area di rigore. Come ho cominciato? Quando ero più giovane, in Repubblica Ceca, giocavo con i ragazzi, poi mi sono trasferita nella femminile dello Sparta Praga, ho giocato nella Nazionale Under 17, poi Under 19 e ora sono in Nazionale maggiore. Idolo? Il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Nedved? Lo conosco, è famoso in Repubblica Ceca e in tutto il mondo. Mi ha aiutato e sono felice di essere qui con lui e con la Juve. Fuori dal campo amo viaggiare e stare con la mia famiglia".