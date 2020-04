Juventus Women, Valentina Cernoia sui social: “Ready for fight again!”

vedi letture

“Ready for fight again!”. Valentina Cernoia si dice pronta per tornare in campo, per sudare ancora una volta la maglia bianconera e puntare dritto al terzo scudetto consecutivo in altrettanti anni di vita. E’ un po’ un grido di speranza che giunge dalla centrocampista della Juventus Women e della Nazionale azzurra, tra le colonne portanti delle rose di coach Rita Guarino e del ct Milena Bertolini. In teoria anche la formazione femminile della Juventus potrebbe tornare ad allenarsi a partire dal 18 maggio a Vinovo, stando alle nuove indicazioni che giungono dal Governo, ma al momento non c’è alcuna notizia relativa alla possibile ripresa del campionato di Serie A femminile. E i sentori per adesso non sono del tutto positivi.