L'Old Trafford si apre al Manchester United Women. Dal prossimo anno

Il prossimo anno l’Old Trafford, tempio del Manchester United, potrebbe aprirsi al calcio femminile. Il club inglese l’anno scorso ha dato il via a una sezione femminile raccogliendo subito grandi risultati: vetta della Championship femminile e una semifinale di FA Cup (persa contro l’Arsenal che gioca già nella massima divisione inglese).

La promozione non è ancora automatica, nonostante lo United Women sia certo di chiudere nei primi due posti, perché il regolamento della FA prevede che il club ottenga la licenza per giocare in prima divisione rispettando alcuni requisiti minimi (almeno 8 giocatrici con contratto full time da professioniste, investimenti nello sviluppo del settore giovanile e il rispetto di Financial Fair Play e SQUAD CAP). A maggio si conoscerà il responso della Federcalcio britannica, ma sembra difficile che il Manchester United non soddisfi queste richieste visto l’investimento fatto appena un anno fa.

Se sarà Women’s Super League lo United Women potrebbe giocare qualche partita nel tempio finora dedicato solo alla squadra maschile come rivelato dalla allenatrice Casey Stoney: “Quest’anno non è stato possibile, ma la dirigenza ci ha fatto sapere di stare valutando l’idea di giocare all’Old Trafford qualche gara nella prossima stagione”.