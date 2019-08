La stella USA Carly Lloyd pensa a un futuro in NFL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante della Nazionale USA, fresca vincitrice del Mondiale, Carli Lloyd potrebbe in futuro giocare in NFL, il massimo campionato di football americano, come kicker. A rivelarlo è stato l’allenatore personale della calciatrice, che nonostante i 37 anni non sembra intenzionata a lasciare il calcio e la sua squadra, James Galanis che in un’intervista ha spiegato come alcune squadre di football l’abbiano contattata per la pre season impressionate dal video di un suo field goal (trasformazione nel rugby) da 55 yard in un allenamento con i Philadelphia Eagles.

“È un’idea divertente, so di potercela fare con il giusto allenamento e la giusta tecnica. Se giocherò però sarà solo dopo una serie di allenamenti anche con la squadra. - ha detto la calciatrice ai media statunitensi – Spero di poter ispirare le ragazze di tutto il mondo a credere in sé stesse e sapere che quando credi in te stessa tutto è possibile”.