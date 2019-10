© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus Women vince l’ultimo titolo che le mancava in ambito Nazionale. La formazione allenata da Rita Guarino oggi a Cesena ha avuto la meglio in Supercoppa italiana contro una Fiorentina Women’s apparsa fin dalle prime battute troppo timida e in balia delle bianconere. Alla Juve basta un gol per tempo: il primo al 10’ con Girelli, il secondo in pieno recupero con Staskova che chiude i giochi. Al secondo tentativo, dunque, le bianconere portano a casa anche la Supercoppa.