Lazio Women, Lotito: "Un anno fa ci portarono via la A. Quest'anno abbiamo vinto a pieno titolo"

vedi letture

Il presidente della Lazio Claudio Lotito nel corso della premiazione in Campidoglio della squadra femminile promossa in Serie A ha parlato così del cammino della formazione allenata da Carolina Morace: "Vedere oggi la squadra che ha raggiunto determinati obiettivi, che ha uno stadio a norma per disputare le sue gare, un coach di grande qualità, mi inorgoglisce. Lo scorso anno ci hanno portato via il campionato con un algoritmo decidendo che la terza società, il San Marino, dovesse passare in serie A. In quel contesto si scagliarono tutti contro di me, per me era solo rispettare le regole. Dissi: Il prossimo anno lo vinco a pieno titolo il campionato e così è stato, avete vinto con merito e a pieno titolo. Oltre ad aver vinto siete arrivate prime, e abbiamo fatto il maggior numero di vittorie e di gol segnati. La determinazione conta e porta risultati, quando ho visto giocare la squadra ho detto che questo gruppo mi rappresenta perché ha un furore agonistico che non si trova facilmente. La dimostrazione che con il lavoro si possono ottenere grandi risultati”.